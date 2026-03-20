Sucesos - 20/3/26 - 09:22 AM

Alerta en El Valle: pelao desaparece y nadie sabe nada

Según el reporte oficial, no tiene tatuajes ni marcas visibles, lo que complica aún más su identificación en la calle.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Personería Municipal de Antón pide apoyo urgente porque un joven de apenas 19 años está desaparecido desde la mañana de este 19 de marzo de 2026, y hasta ahora no hay rastro claro de su paradero.

Se trata de Eimer Efraín Amaya Víquez. El muchacho mide 1.69 metros, es de contextura delgada, tez clara, cabello negro, lacio y corto, y ojos color chocolate claro. 

Según el reporte oficial, no tiene tatuajes ni marcas visibles, lo que complica aún más su identificación en la calle.

El joven fue visto por última vez alrededor de las 10:30 de la mañana en el Albergue Asociación de Madres Guadalupanas, ubicado en El Valle, distrito de Antón. Al momento de su desaparición vestía pantalón corto blanco, suéter color mamey y chancletas negras.

Las autoridades están pidiendo a la gente que no se quede callada. Cualquier dato puede ser clave. Si alguien lo ha visto o sabe algo, puede comunicarse con la Personería Municipal de Antón al 906-1106, o con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) a los teléfonos 906-1548 y 906-1549.

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