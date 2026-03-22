Allanamiento en puerto colonense revela narcocarga oculta entre mercancía legal

Panamá- Un contenedor contaminado con 1,251 paquetes de presunta sustancia ilícita fue detectado anoche en un puerto de la provincia de Colón.

El cargamento, procedente de Estados Unidos, cumplía un transbordo en Panamá y pasaría por Bélgica, con destino final en Lituania.

El contenedor contaminado fue perfilado por personal de la Fiscalía de Drogas de Colón, en conjunto con unidades de la Dirección Nacional Antidrogas, los cuales efectuaron la diligencia de allanamiento y registro, ubicando la narcocarga oculta entre mercancía legal.

Las autoridades han iniciado una investigación de este caso para determinar si el contenedor fue contaminado en Panamá o en su lugar de procedencia.



