Aprehenden a dos por minería ilegal en Darién

La Fiscalía Regional de Darién logró la aprehensión de dos personas que se dedicaban presuntamente a la minería ilegal, en el distrito de Chepigana donde se ubicó en diligencia de allanamiento en una residencia: oro, un arma, 44 mil dólares efectivo, celulares, herramientas y pesas digitales.

La captura de los dos hombres estuvo a cargo de agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Se presume que este metal precioso es vendido a joyerías y casas de empeño.

La minería clandestina prolifera en el país, desde Chepo hasta Darién, y atenta no solo en contra de los beneficios económicos que pueda percibir el Estado, sino que permite que los materiales extraídos se vendan a menor precio, lo que genera una competencia desleal.

Según los empresarios, la actividad ilegal no tiene cargas financieras como las que asumen una concesionaria y al no detectarlas debido a que no se mantienen siempre en una misma área, el Estado panameño enfrenta millonarias fugas de dinero, explicaron los involucrados, lo que causa además daños irreparables al ambiente.

En ese sentido, la Cámara Minera de Panamá (Camipa), manifestó que de fuentes que conocen los sitios, que la minería ilegal está proliferando en toda la zona desde Chepo a Darién.

Presentación de denuncias y vigilancia por Mi Ambiente y Senafront

En tanto, La Dirección Regional del Ministerio de Ambiente Panamá Este sigue atendiendo las denuncias ciudadanas ambientales de tala y minería ilegal en fuentes hídricas

Los técnicos de Mi Ambiente han atendido estas denuncias en conjunto con unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), por lo que se mantendrán realizando a diario distintos recorridos y patrullajes por las áreas protegidas, zonas costeras, boscosas y poblados a fin de para atender todas las denuncias ambientales en Chepo y otros puntos de la provincia de Darién.

La Regional de MiAmbiente mantiene habilitada la línea telefónica 296-7970, para cualquier denuncia o consulta ciudadana ambiental.

En operativo de investigación y seguimiento, aprehendimos a dos personas que se dedicaban presuntamente a la extracción y comercialización de oro de forma ilegal. Decomisamos más de 44 mil dólares en efectivo, armas de fuego y balanzas digitales utilizadas para la venta del oro. pic.twitter.com/QnfUtdm3Ez — SENAFRONT PANAMÁ (@senafrontpanama) October 21, 2020