Aprehenden a hombre vinculado con trata y explotación sexual de menores

Panamá- Un hombre de 28 años, vinculado con la comisión de los delitos de trata de personas, así como de explotación sexual de menores y adultas, fue aprehendido la madrugada de este martes en el distrito de San Miguelito.

La diligencia de allanamiento y registro en una residencia ubicada en el sector de San Isidro fue adelantada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, la Policía Nacional, con el apoyo de la organización internacional OURrescue, ya que el hombre era buscado por trata de personas.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso presuntamente se dedicaba a reclutar menores de edad y mujeres adultas, a quienes promocionaba mediante catálogos en páginas de internet y aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Posteriormente, obtenía pagos a través de transacciones bancarias, producto de la explotación sexual de las víctimas, detalló la Policía.

Teléfonos celulares que el sospechoso utilizaba para contactar a las mujeres y hacer las publicaciones en línea figuran entre los equipos tecnológicos incautados durante la operación “Manos Protectoras”, los cuales serán sometidos a los análisis forenses correspondientes como parte del proceso investigativo.