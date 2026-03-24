Sucesos - 24/3/26 - 09:09 AM

Aprehenden a hombre vinculado con trata y explotación sexual de menores

La diligencia de allanamiento y registro fue efectuada en una residencia ubicada en el sector de San Isidro.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre de 28 años, vinculado con la comisión de los delitos de trata de personas, así como de explotación sexual de menores y adultas, fue aprehendido la madrugada de este martes en el distrito de San Miguelito.

La diligencia de allanamiento y registro en una residencia ubicada en el sector de San Isidro fue adelantada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, la Policía Nacional, con el apoyo de la organización internacional OURrescue, ya que el hombre era buscado por trata de personas.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso presuntamente se dedicaba a reclutar menores de edad y mujeres adultas, a quienes promocionaba mediante catálogos en páginas de internet y aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Posteriormente, obtenía pagos a través de transacciones bancarias, producto de la explotación sexual de las víctimas, detalló la Policía.

Teléfonos celulares que el sospechoso utilizaba para contactar a las mujeres y hacer las publicaciones en línea figuran entre los equipos tecnológicos incautados durante la operación “Manos Protectoras”, los cuales serán sometidos a los análisis forenses correspondientes como parte del proceso investigativo.

 

Te puede interesar

Aprehenden a hombre vinculado con trata y explotación sexual de menores

Aprehenden a hombre vinculado con trata y explotación sexual de menores

 Marzo 24, 2026
Lo cazaron a tiros en “El Vaticano” de Colón

Lo cazaron a tiros en “El Vaticano” de Colón

 Marzo 24, 2026
Segundo menor de edad es detenido provisionalmente por muerte de 'Sufrido

Segundo menor de edad es detenido provisionalmente por muerte de 'Sufrido

 Marzo 23, 2026
Homicidio a plena luz del día en calle 11, Colón

Homicidio a plena luz del día en calle 11, Colón

 Marzo 23, 2026
Motociclista colombiano de 21 años involucrado en muerte de peatón en Cativá

Motociclista colombiano de 21 años involucrado en muerte de peatón en Cativá

 Marzo 23, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sale corriendo y taxi lo atropella: muere en el Corredor de los Pobres

Sale corriendo y taxi lo atropella: muere en el Corredor de los Pobres
Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Dos pistoleros irrumpen en vivienda y asesinan a un hombre en la Verbena

Dos pistoleros irrumpen en vivienda y asesinan a un hombre en la Verbena