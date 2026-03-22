Aprehenden presunto microtraficante en Yaviza con marihuana y cocaína

Panamá- Un presunto microtraficante fue aprehendido este domingo en el sector de Yaviza, provincia de Darién, manteniendo en su poder las pruebas del delito.

Unidades del GRIM del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) ubicaron al sospechoso y, al requisarlo, le hallaron varios envoltorios que contenían hierba seca de presunta marihuana, así como otros con un polvo blanco que se presume es cocaína.

Tras el hallazgo de la droga, el hombre fue conducido y puesto de inmediato a órdenes de las autoridades judiciales para el debido proceso.