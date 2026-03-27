Sucesos - 27/3/26 - 10:47 AM

Arma, proveedor y 3 balas: detención provisional para capturado en Barrio Sur

El hecho ocurrió la madrugada del 23 de marzo de 2026 en la calle 16 de la ciudad de Colón, corregimiento de Barrio Sur, cuando esta persona, en un punto de control

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Debido a que se le encontró en posesión de un arma de fuego en un punto de control de la Policía Nacional (PN), un joven de 24 años fue llevado ante el tribunal de garantías en Colón para que se legalizara todo el proceso.

El hecho ocurrió la madrugada del 23 de marzo de 2026 en la calle 16 de la ciudad de Colón, corregimiento de Barrio Sur, cuando esta persona, en un punto de control, fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional con un arma de fuego calibre 9 milímetros, un proveedor y tres municiones, sin contar con el permiso legal para portarla.

Una vez detenido, fue llevado ante la sede policial, en la sección preventiva, y de allí a manos de funcionarios del Ministerio Público.

Durante el desarrollo de la audiencia ante el Juzgado de Garantías, la Fiscalía también logró la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación de este hombre.

En esta misma audiencia, se le informó que enfrenta el delito de posesión ilícita de arma de fuego, por lo que se le dictó la detención provisional como medida cautelar.

El caso es atendido por funcionarios de la Sección de Delitos contra la Seguridad Colectiva y el Orden Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

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