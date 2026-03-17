Asesinan a hombre dentro de lavamático en San Judas Tadeo

El hombre fue asesinado la noche del lunes en la comunidad de San Judas Tadeo en el corregimiento de Cativá en la provincia de Colón.



De forma preliminar se conoció que la víctima fue atacada por varios pistoleros, cuando estaba dentro de un lavamático.



Su cuerpo quedó inerte dentro de este negocio, en medio de la incertidumbre de la población por este segundo hecho de violencia ocurrido en este sector, el fin de semana.



Al lugar del hecho llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen.



Se coordinó con los funcionarios de la Fiscalía de homicidios de Colón y Guna Yala, el inicio de las investigaciones, a fin de conocer la identidad de esta persona y hacer el levantamiento del cuerpo.



Para estos casos de violencia, el cuerpo es enviado a la morgue judicial en la ciudad de Colón, para ser agendado a la necropsia de rigor que se hace para estos casos.