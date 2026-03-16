Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida
Panamá- Una bebé de tan solo 11 meses de nacida lucha por su vida, luego de que se detectó que había sido abusada sexualmente.
La infante fue llevada por su madre al Hospital Luis "Chicho" Fábrega el fin de semana por un cuadro de gastroenteritis, diarrea, vómito y fiebre. Sin embargo, cuando el médico pediatra que la atendió la revisó, se percató de que, aparentemente, había sido abusada, por lo que dio parte a las autoridades.
Este lunes, el personal del Ministerio Público (MP) de Veraguas se encuentra en el hospital y en la residencia de la menor en Santiago, efectuando varias diligencias forenses para poder establecer la identidad del posible sospechoso y determinar cuándo pudo ocurrir el ataque sexual.
Por el momento, la niña permanece recluida en la unidad de cuidados intensivos (UCI), ya que, tras su ingreso al hospital, sufrió un paro cardíaco.
#Investigación| La Fiscalía de Veraguas inició investigación por la presunta comisión de un delito sexual en perjuicio de un infante de 9 meses. El infante recibe atención médica especializada y acompañamiento de la Unidad de Protección y Atención a Víctimas (UPAVIT). pic.twitter.com/sobuiyYKqA
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) March 16, 2026