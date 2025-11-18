Sucesos - 18/11/25 - 04:36 PM

Buscan a 17 desaparecidos: Familiares exigen reforzar operativos en La Chorrera

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- Diez adultos y siete menores de edad se mantienen con reportes de desaparición en la provincia de Panamá Oeste.

Según registros de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la Nación (PGN), durante el 2025 se recibieron 279 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 89 son adultos y 190 menores de edad.

Gracias al trabajo de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, se ha logrado ubicar a 262 personas; entre estas, 79 adultos y 183 menores.

Todas las personas reportadas como desaparecidas que fueron localizadas se encontraron en buenas condiciones.

Esta unidad especializada mantiene tareas de búsqueda las 24 horas del día para ubicar a las 17 personas que aún permanecen desaparecidas; siete de ellas son menores de edad.

Una de las personas que aún se mantiene desaparecida es Daniel Antonio Barrios López, de 21 años de edad.

Barrios López fue visto por última vez por sus familiares el 23 de octubre de 2025, cuando salió de su residencia, ubicada en el corregimiento de El Coco, en el distrito de La Chorrera.

Los familiares de los adultos y menores de edad que se mantienen desaparecidos realizaron la semana pasada una marcha en el distrito de La Chorrera, solicitando reforzar la búsqueda de sus parientes.

