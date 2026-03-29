Caen 16 en Tortí por microtráfico de droga
Panamá- Un total de 16 ciudadanos fueron aprehendidos en Tortí, distrito de Chepo, tras una operación de compra controlada de droga adelantada por la Dirección de Antinarcóticos, la Brigada Este del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Ministerio Público.
Entre lo incautado figuran bolsitas, sobrecitos, cigarrillos y envoltorios con presunta hierba seca, así como carrizos con polvo blanco (cocaína), además de dinero en efectivo y 10 teléfonos celulares.
Del total de personas capturadas, quince fueron retenidas mediante diferentes operativos y una en flagrancia.
Al culminar las acciones, los retenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas, para ser judicializados por delitos relacionados con droga en la modalidad de microtráfico