Candela en depósito de Coremusa en Villa Grecia

El incendio en Villa Grecia que encendió las alarmas este viernes arrancó como un conato a las 6:30 de la mañana y terminó convertido en un incendio declarado, obligando la rápida movilización de decenas de unidades del Cuerpo de Bomberos en Panamá Norte.

La emergencia ocurre en un depósito de la empresa Coremusa, donde se almacenan muebles de madera y material MDF, lo que favoreció la propagación del fuego. En el sitio trabajan entre 30 y 40 unidades de bomberos, quienes lograron confinar las llamas y avanzar en su control.

El teniente coronel Ricardo De León, jefe de la zona de Panamá, explicó que uno de los principales problemas durante la atención del incendio fue la falta de agua y baja presión en el área. Esto obligó a coordinar el apoyo con el Idaan y el uso de carros cisterna para poder sostener las operaciones.

Según el reporte, al menos dos carros del Cuerpo de Bomberos estuvieron activos. También se gestionó la llegada de más tanqueros para agilizar el control del siniestro.

Las autoridades indicaron que el incendio se mantenía confinado y bajo control, mientras continuaban las labores para su extinción total. No se detallaron afectaciones humanas hasta el momento, y se está a la espera de las investigaciones que determinen las causas.

El jefe bomberil también hizo un llamado a las empresas a reforzar sus medidas de seguridad y mantenimiento, señalando que muchas estructuras cumplen con los requisitos al inicio, pero con el tiempo presentan fallas, especialmente en sistemas eléctricos, lo que puede derivar en emergencias como esta.

Este hecho ocurre 48 horas después de otro incendio en un depósito, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante la recurrencia de estos casos en zonas industriales.