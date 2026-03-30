Capturan en avenida Balboa a narco francés buscado desde 2018

Panamá- Joël Soudron, nacido en Francia y buscado desde el año 2018 por delitos de importación y transporte no autorizado de estupefacientes, así como por participación en organización criminal, fue retenido este lunes en la avenida Balboa, ciudad de Panamá.

Una alerta roja internacional activó las alarmas en Panamá, por lo cual unidades de Interpol locales y motorizados Linces le dieron captura tras ubicarlo en pleno centro de la ciudad capital, ya que es requerido por el Tribunal Correccional de Créteil, Francia, para el cumplimiento de una condena en su contra.

El francés, de unos 47 años, originario de Guadalupe, quien se ubica en la lista de los "más buscados" en su país natal, fue descrito por los investigadores de la Brigada Nacional de Investigación de Fugitivos (BNRF) como un traficante internacional "muy discreto, reflexivo", que se beneficia de una "superficie financiera desmesurada".

Según detalla el portal Ouest France, en el año 2011, Europol logró vincularlo con 230 kg de cocaína procedente de Guadalupe que fueron ubicados en el puerto de Le Havre. "Los investigadores identificaron entonces a la empresa naviera, de cuyas instalaciones incautaron 270 kg de cocaína y 280.000 € en efectivo", detalla la nota.

En febrero de 2016, fue detenido en Malí y encarcelado para cumplir una pena de seis años de prisión por otro caso en el que había sido condenado en Francia. En septiembre de 2018, aprovechó un permiso de salida para escapar y desde entonces se mantenía prófugo.