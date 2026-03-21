Sucesos - 21/3/26 - 11:11 AM

Capturan a hombre de 67 años por presunto abuso sexual a menor en Santiago

De manera extraoficial, se conoció que el detenido mantiene un parentesco cercano con la menor afectada, lo que ha generado mayor consternación entre los residentes del área.

 

Por: Melquiades Vásquez A. -

Un hombre de 67 años fue aprehendido en las últimas horas del viernes por unidades de la Policía Nacional en la provincia de Veraguas, tras un operativo conjunto desarrollado en una comunidad cercana al distrito cabecera de Santiago, luego de ser señalado por su presunta vinculación en un caso de abuso sexual en perjuicio de una niña de cinco años.

De acuerdo con los primeros informes, la acción policial se llevó a cabo tras recibir la denuncia correspondiente, lo que activó un intenso operativo por parte de las autoridades para ubicar al sospechoso. La aprehensión se concretó luego de varias horas de intentos por localizar a la persona.

De manera extraoficial, se conoció que el detenido mantiene un parentesco cercano con la menor afectada, lo que ha generado mayor consternación entre los residentes del área y quienes piden se haga justicia y no se permita que se sigan cometiendo estas aberraciones en perjuicio de criaturas inocentes.

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El individuo fue puesto a órdenes de un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Santiago, ante quien deberá comparecer en las próximas horas para la audiencia de legalización de aprehensión, formulación de cargos, imposición de medidas cautelares y posible detención provisional.

En tanto, la menor fue trasladada al Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde permanece bajo atención médica especializada, luego de que se sospechara que pudo haber contraído alguna enfermedad de transmisión sexual. Las autoridades de salud realizan las evaluaciones correspondientes para determinar su condición.

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El caso se mantiene bajo investigación por parte del Ministerio Público, mientras que las autoridades reiteraron su compromiso de dar seguimiento riguroso a este tipo de delitos y garantizar la protección de las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad.
 

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