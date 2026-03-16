Sucesos - 16/3/26 - 03:18 PM

Capturan a "Periquito" por balear a un cabo de la Policía en Cerro Batea

El subcomisionado Javier Batista, jefe de la Zona de Policía de San Miguelito, detalló que, tras producirse el incidente, el sospechoso fue perseguido por los uniformados, logrando acorralarlo dentro de una residencia.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Alias "Periquito", señalado como la persona que le disparó a un cabo primero de la Policía Nacional en el sector de El Cucuy, Cerro Batea, en el distrito de San Miguelito, fue aprehendido este mismo lunes, poco después del hecho.

El subcomisionado Javier Batista, jefe de la Zona de Policía de San Miguelito, detalló que, tras producirse el incidente, el sospechoso fue perseguido por los uniformados, logrando acorralarlo dentro de una residencia. Luego de coordinar la diligencia de allanamiento con el Ministerio Público, este fue retenido.

Durante la diligencia, la policía también logró ubicar y decomisar una pistola calibre 9 milímetros y varias municiones, que serán analizadas para establecer si fue la utilizada para balear al uniformado en una de sus piernas.

Batista sustentó que una ronda policial había llegado al sector para ponerle fin a un parking clandestino cuando uno de los presentes disparó contra los agentes, logrando herir a uno de ellos.

El sospechoso será puesto a órdenes del Ministerio Público para la judicialización del caso en su contra.

 

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