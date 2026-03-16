Sucesos - 16/3/26 - 08:13 AM

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea

el uniformado fue trasladado inicialmente al Nuevo Policentro de San Isidro para recibir atención médica.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un cabo primero de la Policía Nacional resultó herido de bala cuando unidades policiales acudieron a verificar un parking en el sector de El Cucuy, en Cerro Batea, en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con los primeros reportes, el policía recibió un impacto de bala en la pierna derecha durante el incidente ocurrido en el lugar donde se desarrollaba la actividad. 

Tras resultar herido, el uniformado fue trasladado inicialmente al Nuevo Policentro de San Isidro para recibir atención médica.

Posteriormente, debido a la gravedad de la herida, el agente fue llevado a un hospital privado, donde continuó bajo evaluación de los médicos.

 

Cabo primero herido en La Chorrera

En un segundo hecho ocurrido la noche del domingo, otro cabo primero de la Policía Nacional resultó herido durante un presunto intento de robo registrado en el sector de El Marañonal, en Barrio Balboa, distrito de La Chorrera.

Según información preliminar, la unidad policial fue interceptada por delincuentes que intentaban despojarlo de sus pertenencias. 

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Al revisar su cartera, los sospechosos presuntamente se percataron de que se trataba de un agente de la Policía Nacional, momento en el que realizaron varios disparos.

El uniformado recibió impactos de bala en el muslo izquierdo y en el área genital, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Nicolás A. Solano, donde permanece recibiendo atención médica.

Tras este hecho, unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) iniciaron las investigaciones correspondientes para ubicar y capturar a los responsables del ataque contra el policía.

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