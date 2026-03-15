Sucesos - 15/3/26 - 09:51 AM

Ciclista queda tirado en la vía tras ser atropellado en Las Cumbres

El hecho vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que corren los ciclistas en las calles.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un ciclista fue atropellado la mañana de este sábado frente a Villa Flora, en el corregimiento de Las Cumbres, Panamá Norte

El hombre quedó tendido en plena vía tras el fuerte impacto, mientras personas que estaban en el área alertaron sobre lo ocurrido.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que corren los ciclistas en las calles, donde muchas veces comparten la vía con autos y buses sin mayor protección. 

Hasta el momento no se han dado mayores detalles sobre el estado de salud del afectado ni cómo ocurrió exactamente el accidente.

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