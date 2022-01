Conductor machetea a manifestantes durante cierre de vías (Videos)

Un conductor molesto agredió con un machete a uno de los manifestantes que mantenían cerrada la vía en Chanquinola, en Bocas del Toro, para exigir que el Gobierno reparta el millón de dólares destinado a los emprendedores como parte del programa "Capital Semilla". El propio conductor también resultó herido.

El hecho se registró al mediodía de este lunes en la Finca 11, cuando se realizaba una protesta de emprendedores frente a las oficinas regional de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas

El cierre provocó el malestar de los conductores y la reacción de uno, que intentó pasar el cerco que mantenían los manifestantes. Los emprendedores intentaron detener al conductor, que al ver esta acción sacó un machete de su automóvil.

En imágenes que corren en las redes sociales se observa al molesto conductor que pedía a los manifestantes que abrieran uno de los paños y se permitiera el libre tránsito,

"Cierren un paño y dejen trabajar el otro porque sí no, aquí va a pasar algo. Qué es lo que quieren ustedes, que lo apoyemos o no lo apoyemos. Ya yo estoy cansado de esto. Hay que pelear, pero de otra manera. No así, dañando a terceros. Yo estoy de acuerdo con ustedes.", indicó.

Sin embargo, los manifestantes afirman que desde hace 15 días están en busca de respuestas, que no obtienen y la medida de fuerza es la única opción para ellos.

Tras este intercambio, el conductor se dirigió hacia su auto en un intento por pasar, lo que fue impedido por los emprendedores, uno de los cuales terminó en el pavimento al ser empujado.

En algún momento del forcejeo el conductor sacó un machete y agredió a otro emprendedor en el brazo.



En medio del incidente, otro de los manifestantes alega: "Esto es lo que quería este Gobierno".

Una tensa situación se vive en las oficinas de Ampye, regional de Changuinola, desde la semana pasada, luego que un grupo de emprendedores de la provincia exigen al Gobierno cumplir con la promesa de otorgar un millón de dólares en fondo para el desarrollo del programa "Capital Semilla".

Actualmente, las oficinas de esta institución se mantienen cerradas y los emprendedores están a la espera de una reunión con autoridades de la capital para que le ofrezcan respuestas, que el director de Ampyme, Oscar Ramos no ha podido brindar.



Con información de Alexis Sánchez



#SucesosCri Minutos antes del hecho violento en Finca 11, en el que salió a relucir un machete, hubo un cruce de palabras entre manifestantes y el conductor. pic.twitter.com/ellvo9zlZC — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) January 17, 2022

Desde la semana pasada, hay un conflicto en las oficinas de @AmpymePanama, ya que los bocatoreños alegan que el Gobierno había destinado fondos para los emprendedores de la provincia de Bocas del Toro, los cuales no se han otorgado. @AESCHORRERA pic.twitter.com/NX4XtTgisH — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) January 17, 2022