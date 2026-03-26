Decomisan 50 mil cigarrillos de contrabando valorados en más de $3,700

Panamá- Un total de 50 mil unidades de cigarrillos de presunto contrabando, valorados en aproximadamente $3,750.00, fueron decomisados por inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera en el Puesto de Control de San Isidro, en Chiriquí.

Fue durante una inspección de rutina, efectuada anoche, cuando los aduaneros verificaban un sedán oscuro conducido por un ciudadano panameño y se percataron de que en el maletero llevaba dos cajas y tres bolsas transparentes ocultas. Al revisar el contenido, se reveló que se trataba de cigarrillos.

El conductor no portaba la documentación necesaria que acreditara la tenencia legal de la mercancía, por lo cual esta fue retenida y se abrió una investigación contra el conductor y su acompañante, ambos de nacionalidad panameña, por el presunto delito de contrabando de mercancías.