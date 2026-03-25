Sucesos - 25/3/26 - 04:34 PM

Decomisan celulares y tabletas de contrabando en Colón

Según el informe, al acercarse al automóvil se observó que en su interior llevaba varias cajas con artículos electrónicos.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Durante un patrullaje rutinario en la avenida Ahmad Waked, en la ciudad de Colón, inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (D.P.F.A.) detectaron un vehículo particular que transportaba mercancía sin la documentación correspondiente.

Según el informe, al acercarse al automóvil se observó que en su interior llevaba varias cajas con artículos electrónicos.

El conductor, un ciudadano panameño, fue abordado por los inspectores quienes, al identificarse, procedieron a la aplicación del Artículo 1285, referente a la verificación de vehículos dentro del territorio fiscal.

Durante la revisión detallada, los inspectores encontraron 23 cajas que contenían dispositivos móviles. Al realizar el conteo oficial, se determinó que transportaba: 349 teléfonos celulares y 20 tabletas.

El conductor no presentó documentos que acreditaran la legal tenencia o procedencia de la mercancía dentro del territorio fiscal panameño, por lo que se procedió al traslado del vehículo y de toda la mercancía para los trámites correspondientes, además de emitir un boleto de comparendo al ciudadano para que cumpla con el proceso administrativo establecido.

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