Desarticulan la pandilla "Los Cantorales" y capturan a su líder "Yanka"

Autoridades le cayeron esta madrugada al sector conocido como El Hueco en Torrijos Carter, San Miguelito y, desarticularon la pandilla autodenominada "Los Cantores".

La Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público, desarrolló en horas de la madrugada la Operación Territorio, con el objetivo de desarticular una estructura delictiva.

Como resultado de esta acción operativa, se logró la aprehensión de cinco presuntos integrantes de este grupo, entre ellos su cabecilla, conocido con el alias “Yanka”.

Según las investigaciones, esta pandilla mantiene presuntos vínculos con la comisión de delitos graves, tales como homicidio, tentativa de homicidio, lesiones personales, robo, extorsión, entre otros.

En las diligencias se decomisaron equipos tecnológicos y otros indicios relacionados a actividades delictivas.