Detienen a "Formigan" en Colón por homicidio de adolescente en El Polvorín

Panamá- Un sujeto conocido como “Formigan” fue detenido por la Policía Nacional este lunes en la provincia de Colón, vinculado al homicidio de un adolescente ocurrido en el mes de julio de este año en la comunidad de El Polvorín, que pertenece al corregimiento de Cativá.

A esta persona se le buscaba por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio doloso.

Para esa fecha fue asesinado Ameth González, de 17 años de edad, por varios sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones. Su cuerpo quedó tendido en el lugar, mientras que los pistoleros huyeron de la escena del crimen.

Esa madrugada, la escena del crimen fue procesada por la Fiscalía de Homicidios y el cuerpo del joven fue trasladado hacia la morgue judicial en la ciudad de Colón.

Se espera conocer los motivos que llevaron a la muerte de este adolescente, en medio de la espiral de violencia en la provincia de Colón donde ya suma más de 90 personas asesinadas este año, una situación social que preocupa a los ciudadanos.



