Sucesos - 17/11/25 - 01:10 PM

Detienen a "Formigan" en Colón por homicidio de adolescente en El Polvorín

A esta persona se le buscaba por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio doloso.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un sujeto conocido como “Formigan” fue detenido por la Policía Nacional este lunes en la provincia de Colón, vinculado al homicidio de un adolescente ocurrido en el mes de julio de este año en la comunidad de El Polvorín, que pertenece al corregimiento de Cativá.

A esta persona se le buscaba por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio doloso.

Para esa fecha fue asesinado Ameth González, de 17 años de edad, por varios sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones. Su cuerpo quedó tendido en el lugar, mientras que los pistoleros huyeron de la escena del crimen.

Esa madrugada, la escena del crimen fue procesada por la Fiscalía de Homicidios y el cuerpo del joven fue trasladado hacia la morgue judicial en la ciudad de Colón.

Se espera conocer los motivos que llevaron a la muerte de este adolescente, en medio de la espiral de violencia en la provincia de Colón donde ya suma más de 90 personas asesinadas este año, una situación social que preocupa a los ciudadanos.


 

Te puede interesar

Detienen a "Formigan" en Colón por homicidio de adolescente en El Polvorín

Detienen a "Formigan" en Colón por homicidio de adolescente en El Polvorín

 Noviembre 17, 2025
Desaparición termina en tragedia: Localizan cadáver de hombre de 60 años

Desaparición termina en tragedia: Localizan cadáver de hombre de 60 años

Noviembre 17, 2025
Ejecutado a tiros en el sector #5 de Samaria

Ejecutado a tiros en el sector #5 de Samaria

 Noviembre 17, 2025
Hombre es baleado desde un vehículo en marcha y muere en el hospital

Hombre es baleado desde un vehículo en marcha y muere en el hospital

 Noviembre 17, 2025
Lo fueron a buscarlo hasta su casa para matarlo

Lo fueron a buscarlo hasta su casa para matarlo

 Noviembre 17, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos