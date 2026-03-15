Sucesos - 15/3/26 - 10:45 AM

Dictan prisión preventiva para sospechoso de crimen de comerciante en Chitré

Durante la diligencia judicial, el Ministerio Público le imputó el delito de homicidio doloso agravado, mientras que se ordenó como medida cautelar la detención provisional.

 

Por: Thays Domínguez Crítica -

Panamá- Luego de la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad venezolana por su presunta vinculación con el crimen del comerciante de origen indio, Amitkumar Vasantbhai, de 43 años, ocurrido en una plaza comercial de Chitré, provincia de Herrera, el sospechoso fue llevado ante un juez de garantías para el desarrollo de la audiencia correspondiente.

Durante la diligencia judicial, el Ministerio Público le imputó el delito de homicidio doloso agravado, mientras que se ordenó como medida cautelar la detención provisional, en tanto avanzan las investigaciones relacionadas con este hecho de sangre.

Las pesquisas son adelantadas por la Fiscalía de Homicidio de Herrera, a cargo de la fiscal Edilma Flores, quien durante la audiencia sustentó diversos elementos que vincularían al extranjero con el caso. Entre estos elementos figura el vehículo que fue abandonado en la ciudad de Chitré, el cual, según las investigaciones, habría sido alquilado por el ciudadano venezolano. Dentro del automóvil, las autoridades ubicaron municiones y prendas de vestir, indicios que forman parte de las evidencias presentadas dentro del proceso.

El Ministerio Público cuenta ahora con un plazo de seis meses para continuar con las investigaciones, recabar nuevas pruebas y esclarecer completamente las circunstancias en las que se registró este homicidio, y determinar la participación de otras personas en el hecho.

Mientras tanto, una gran cantidad de personas, principalmente paisanos del comerciante asesinado, se trasladaron el sábado hacia un cementerio en la provincia de Panamá Oeste, donde se dio su sepelio. El hecho de sangre ocurrió a plena luz del día, en horas de la mañana, en una plaza comercial de Chitré, en las afueras de un local donde el comerciante realizaba algunas transacciones, y delante de varias personas, lo que generó gran conmoción entre residentes y comerciantes de la región. Además, este caso se convirtió en el primer homicidio registrado este año en la provincia de Herrera.

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