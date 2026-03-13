Dos funcionarios formaban parte de red de hurto pecuario desmantelada

Panamá- Un total de 16 personas, entre ellas dos funcionarios públicos, fueron aprehendidas tras varios allanamientos efectuados por las autoridades en la provincia de Los Santos, como parte de la operación "Vaquero", dirigida a desarticular una red dedicada al hurto pecuario.

Las diligencias fueron adelantadas por la Fiscalía Regional de Los Santos y la Policía Nacional en las comunidades de Peña Blanca, El Carate y en la ciudad de Las Tablas. Las acciones también se trasladaron a las sedes de los municipios de Pesé y Las Tablas, donde fueron retenidos los funcionarios involucrados. Asimismo, las instalaciones del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) en Las Tablas fueron allanadas para la búsqueda de documentación relacionada con los hechos investigados.

A estos 16 sospechosos, a quienes se suman otros cuatro retenidos previamente, se les imputarán cargos por los delitos de hurto pecuario, asociación ilícita para delinquir, delitos contra la fe pública y corrupción de funcionarios.

Según las investigaciones, la red alteraba las guías emitidas para la identificación del ganado destinado al traslado, lo que facilitaba la comisión del delito.

En enero de 2024, el Ministerio Público inició la investigación del caso, y en el transcurso de estos dos años se han identificado al menos siete eventos delictivos conectados con el hurto pecuario y con actividades vinculadas al sector agrario en la región.