Dos heridos graves y 20 lesionados deja choque en la salida de Veracruz

Panamá- Dos heridos graves y 20 con lesiones leves dejó un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en la vía de salida del corregimiento de Veracruz, ubicado en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

El busito tipo coaster del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) chocó contra un árbol que está en la orilla de la vía, luego de que su conductor, aparentemente, perdiera el dominio del volante por razones que no han sido divulgadas.

De los heridos graves, se informó que uno se encuentra en condición estable, mientras que el otro permanece con pronóstico reservado.

Al lugar se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, así como paramédicos de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) para evaluar y trasladar a los heridos graves a centros médicos cercanos.



