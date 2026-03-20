Sucesos - 20/3/26 - 02:04 PM

Dos sujetos vinculados a tentativa de homicidio quedan tras las rejas

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Funcionarios de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala lograron la detención provisional para dos sujetos de 20 y 21 años de edad, por el delito de tentativa de homicidio, durante una audiencia ante un juez en el Sistema Penal Acusatorio.

Los dos hombres se encuentran vinculados a un hecho ocurrido la noche del 2 de marzo de 2026, en la comunidad de Santa Cruz, corregimiento de San Juan, área de la Transístmica, cuando le dieron persecución a la víctima y, con arma de fuego, uno de ellos le realizó varias detonaciones, causándole lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Esto llevó a que los dos imputados fueran aprehendidos el pasado 18 de marzo, en la comunidad del 20, al ser requeridos por el delito contra la vida e integridad personal.

Durante el desarrollo de la audiencia, previamente la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de las aprehensiones y formulación de imputación contra los dos ciudadanos, peticiones que fueron admitidas.

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