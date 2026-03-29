Sucesos - 29/3/26 - 10:35 AM

Ejecutan hombre en El Colmenar; el cadáver quedó en un barranco

Un residente del sector, que salió de su casa a primera hora de la mañana de hoy a tirar una bolsa de basura, fue quien encontró el cadáver.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre, por ahora de generales desconocidas, fue asesinado en el área de El Colmenar, ubicada en Nueva Libia, corregimiento de Alcalde Díaz, área Norte de la ciudad de Panamá.

Un residente del sector, que salió de su casa a primera hora de la mañana de hoy a tirar una bolsa de basura, fue quien encontró el cadáver.

Aunque otros moradores aseguran no haber visto nada, sí recuerdan que alrededor de las 2:00 de la madrugada de hoy escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que se sospecha que fue a esa hora en la que mataron al hombre.

El cadáver, de este hombre que no reside en El Colmenar, quedó tendido en la orilla de un barranco que da a un río del lugar.

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