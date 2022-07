Empresarios asustados ante planteamientos en mesa única

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Apede reclama participación en mesa única y alertan sobre objetivos inconfesables e inaceptables para acorralar al empresariado y además rechazan discursos incendiarios, las acciones propagandistas y de agitación.

La ideología y el sistema económico que están intentando introducir los diversos grupos que protestan, no es un experimento, ya se ha probado que anula la capacidad productiva de un país, rompe el sistema constitucional y lleva a la pobreza, en los países donde erróneamente se ha implementado mintiéndole al pueblo, sostiene el sector empresarial,

Además advierten que el ataque sistemático a la libre empresa en las calles, en mensajes, en medidas de presión violentas y al margen de la ley, demuestran la verdadera cara del movimiento.

El Conep y la Apede exigieron a la Iglesia facilitadora del diálogo, que incluyan al sector productivo en la negociación y ejerzan, con determinación y asertividad, el rol para ejecutar este diálogo en pro de la paz social y seguridad del país.

“Una mesa que no tiene esas tres patas es una mesa coja, y, por lo tanto, nosotros no podemos más que solicitar, exigir estar en esa mesa y no en segundas fases, segundas fases donde ya se tomaron decisiones”, expresó Elisa Suárez, presidenta de Apede

Rubén Castillo, presidente de Conep, indicó que es obvio que si en la primera fase del diálogo entre el gobierno y los sectores de manifestantes, se toman decisiones que puedan afectar la actividad económica del país, la segunda fase no tendría ningún sentido

El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), también exigió formar parte de la mesa de diálogo, y al Gobierno una hoja de ruta que muestre la voluntad para hacer los cambios que requiere el país.

Exigimos se ejecute una hoja de ruta que demuestre la voluntad de hacer cambios que atiendan el clamor de la sociedad... Luego de 3 semanas de cierre que amenazan la institucionalidad democrática, el sector industrial y productivo hacemos un llamado firme al presidente Cortizo a tomar medidas concretas", dijo Luis Frauca, presidente del SIP.

