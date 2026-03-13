Fraude digital: banda utilizaba cheques sin fondo para comprar artículos

Panamá- Cuatro ciudadanos panameños que presuntamente forman parte de grupo delictivo dedicado a estafar empresas mediante la compra de artículos con cheques sin fondo, fueron aprehendidos este viernes por las autoridades.

La Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron la Operación Quimera en los corregimientos de Río Abajo y Alcalde Díaz, logrando la aprehensión de los sospechosos por su presunta vinculación con la comisión de delitos contra el patrimonio económico que generó a una empresa una lesión económica que supera los 50 mil dólares.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo contactaba a empresas a través de plataformas digitales, simulando pagos mediante cheques sin fondos o depósitos fraudulentos. Posteriormente retiraban la mercancía antes de que los bancos validaran las transacciones.

En medio de los allanamientos, las autoridades recuperaron 20 tanques de 55 galones y 17 tanques de 5 galones de aceite para autos, además de 11 celulares, 4 proveedores de arma de fuego y documentos relacionados con las compras fraudulentas.

Los aprehendidos y los indicios fueron remitidos a las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.