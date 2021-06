Panamá- Cuatro personas que iban a bordo de una embarcación que naufragó, producto de fuertes oleajes, frente a las costas de Maguebgandí, en la Comarca Guna Yala, fueron rescatadas por unidades de la Brigada Caribe, del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

La embarcación de nombre La Mona, trasladaba personal y material de la empresa DACSA, que se dedica a la construcción de acueductos en el sector.

Publicidad

Según dio a conocer comisionado Adrián González, las unidades que iban a borde de una lancha de la entidad desde Ustupu con destino a Narganá, visualizaron a los náufragos flotando en el mar, por lo cual procedieron a auxiliarlos.

Los tripulantes de la lancha informaron que ellos observaron una fuerte brisa y producto de las grandes olas no pudieron maniobrar el navío, debido a lo pesado de la carga, provocando que esta se hundiera y se dispersara todo el material en el mar.

Los 4 tripulantes fueron trasladados al puerto en Narganá sanos y salvos, y luego recibieron atención médica.

Después del rescate, el personal del Senafront regresó al área en donde ocurrió el naufragio para recolectar la mayor cantidad posible de los materiales que transportaba la embarcación la cual quedó totalmente destruida.