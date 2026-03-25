Hallan restos humanos a orilla del corredor. No hay rastros de tronco ni cabeza

Restos humanos fueron encontrados este miércoles en una finca a un costado del kilómetro 2 del corredor que conecta Chilibre con la ciudad, cerca de Guna Nega.

Testigos indicaron que se trataba de restos de una pierna, de la cintura para abajo, con avanzados signos de descomposición. No se hallaron el tronco, los brazos ni la cabeza del cuerpo; únicamente huesos de las piernas, incluido el fémur, y una camisa junto a ellos.

La Policía Nacional acudió de inmediato al lugar, acordonó la zona y levantó evidencia. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y no se conocen detalles sobre cómo ocurrieron los hechos.

La investigación está abierta mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias de este macabro hallazgo.