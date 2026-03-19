Hermanos a juicio por intentar matar joven cuando iba a visitar a su novia

Panamá- Dos jóvenes, de 21 y 22 años, enfrentarán a un juez del Sistema Penal Acusatorio (SPA) por su presunta vinculación con un intento de homicidio en perjuicio de otro joven en la comunidad de Santa Cruz, ubicada en el corregimiento de San Juan, área de la Transístmica de Colón.

El hecho violento se registró en horas de la noche del pasado 2 de marzo, en un sector conocido como El Charcón. En ese lugar, Edwin Barsallo, de 22 años, fue atacado a balazos cuando se dirigía a visitar a su pareja. Según el informe preliminar, tres sujetos le salieron al paso y le dispararon en múltiples ocasiones, hiriéndolo de gravedad. Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia a la sala de emergencias de la Policlínica de San Juan, en el corregimiento de Buena Vista.

La captura de los dos presuntos responsables se concretó durante una diligencia de allanamiento liderada por el Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional. A los detenidos se les notificó que están formalmente vinculados al delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

Estas acciones operativas forman parte de las investigaciones en curso para esclarecer el caso y poner a disposición de las autoridades a los involucrados. Ambos sospechosos fueron puestos a órdenes del Sistema Penal Acusatorio para que se realicen los trámites judiciales correspondientes.