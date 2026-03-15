Sucesos - 15/3/26 - 02:38 PM

Heroica acción termina en fatalidad: Fallece bañista intentando salvar a mujer

La información preliminar detalla que la víctima intentó rescatar a una mujer que lo acompañaba, ya que ella estaba siendo arrastrada por la corriente.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre de unos 65 años falleció ahogado alrededor del mediodía de este domingo en playa Juan Hombrón, distrito de Antón, provincia de Coclé.

La información preliminar detalla que la víctima intentó rescatar a una mujer que lo acompañaba, ya que ella estaba siendo arrastrada por la corriente. 

Bañistas que se encontraban en el lugar, lograron rescatar a la pareja, pero lamentablemente el hombre, pese a que recibió los primeros auxilios, no reaccionó, por lo que fue declarado muerto en la playa.

En tanto, la mujer fue trasladada por personal del Cuerpo de Bomberos, que estaban en la zona, hacia el centro de salud Materno Infantil de Antón, estable, pero con pronóstico reservado. 

Tras esta tragedia, el Sinaproc reiteró el llamado a la ciudadanía en general a extremar precauciones al ingresar al mar y seguir las recomendaciones de seguridad.

 

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