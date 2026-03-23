Sucesos - 23/3/26 - 01:02 PM

Homicidio a plena luz del día en calle 11, Colón

La información inicial señala que el hombre fue atacado en las afueras de un restaurante de la calle 11, avenida Meléndez, en la urbe colonense.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Ricardo Chérigo Rodríguez, de 35 años, fue asesinado la tarde de este lunes en la ciudad de Colón, en medio de la ola de violencia que no se detiene en la costa atlántica.

La información inicial señala que el hombre fue atacado en las afueras de un restaurante de la calle 11, avenida Meléndez, en la urbe colonense.

El hombre se dedicaba a labores de estiba de mercancía en comercios de la zona. Fue en ese momento que un sujeto se le acercó y, cuando lo tuvo cerca, comenzó a realizar los disparos, dejándolo en el piso.

Chérigo fue auxiliado, y trasladado hacia un centro de atención, donde posteriormente se dio a conocer su deceso, mientras su agresor escapaba de la escena del crimen

El hecho de violencia ocurrió muy cerca de la sede policial de Colón y a plena luz del día, en medio de las actividades comerciales.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a cerrar toda la zona. En el área se observó sangre en el pavimento. Se inició la investigación de este homicidio al inicio de esta semana en Colón.

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