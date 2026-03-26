Sucesos - 26/3/26 - 03:15 PM

Identifican cadáver hallado semienterrado en La Chorrera

La información fue confirmada por el fiscal superior de Homicidios y Femicidios de la sede regional de Panamá Oeste, Martínez Sánchez.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Un equipo de peritos forenses del Ministerio Público (MP) ha identificado los restos humanos encontrados semienterrados el pasado sábado en el sector de Corozales, en el distrito de La Chorrera, como pertenecientes a César González Morán.

La información fue confirmada por el fiscal superior de Homicidios y Femicidios de la sede regional de Panamá Oeste, Martínez Sánchez.

La última vez que los familiares de González Morán lo vieron con vida fue el 19 de marzo cuando salió de su residencia ubicada en el sector de Naos, corregimiento de Barrio Balboa, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste..

La identificación del cuerpo se llevó a cabo mediante el procedimiento de necrodactilia, con el propósito de comparar las huellas dactilares del cadáver con el registro que mantiene el Tribunal Electoral.

En cuanto a la posible causa de la muerte, el fiscal dijo estar a la espera del protocolo de autopsia, el cual especificará la causa del deceso.

Alegando no querer afectar la investigación, el fiscal Sánchez evitó confirmar si el vehículo encontrado abandonado ace unos días en una casa deshabitada en Peña Blanca, corregimiento de Playa Leona, en La Chorrera, pertenece a la víctima.

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En este vehículo se encontraron rastros de sangre, los cuales están siendo analizados para comprobar si corresponden o no a César González.

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