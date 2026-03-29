Sucesos - 29/3/26 - 11:06 AM

Identifican persona que murió en accidente en Corredor Sur; era una mujer

El vehículo en el que iba Moreno se volcó en el hombro de la vía producto del impacto y su cadáver se salió.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La persona que murió ayer en el Corredor Sur, cerca de la entrada hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en dirección a Panamá Centro, era una mujer.

La dama fue identificada como Génesis Moreno, de 28 años. Ella conducía la camioneta Suzuki Grand Vitara gris, que quedó volcada en la vía tras colisionar contra un sedán Hyundai Accent gris, manejado por un hombre de 43 años que resultó herido.

El vehículo en el que iba Moreno se volcó en el hombro de la vía producto del impacto y su cadáver se salió.

Al lugar se presentaron unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, quienes se encargaron de evitar que otros conductores que transitaban por la vía, pasadas las 7:00 a.m., cuando ocurrió el accidente, invadieran la escena.

Las investigaciones adelantadas por las autoridades deben establecer si la responsabilidad del hecho de tránsito fue de la dama que murió o del otro conductor involucrado en esta colisión.

 

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