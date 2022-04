Irregularidades y rumba en las elecciones de Realizando Metas

Hubo muchas irregularidades en las elecciones que desarrolló partido "Realizando Metas" para sus secretarías de la Mujer y de la Juventud, pero a lo largo del proceso el colectivo opositor convirtió la jornada en un carnaval.

Mariela Jiménez y Oliver Dawkins integraban el tiquete de la nómina azul y por la nómina amarilla estaban Niurka Palacios y Rafael Rodríguez.

Previo a la elección hubo fuertes pugnas entre las nóminas y este domingo se denunciaron inconsistencias en el Padrón Electoral, pero lo que no faltó fue la rumba que al ritmo de comparsa hizo movilizar a las bases del colectivo que lidera el candidato presidencial Ricardo Martinelli.



El Tribunal Electoral sacó sus chorizos del fuego y alegó que no participa en la organización, desarrollo y supervisión de las elecciones internas de RM, ya que legalmente es una responsabilidad de dicho partido.

Luis Eduardo Camacho les respondió "¿cómo puede el Tribunal Electoral decir eso? El Padrón Electoral que tantos problemas ha dado, salió de allá. No le estoy echando la responsabilidad total de las inconsistencias, pero asuman las que les corresponde. Igual con la prórroga que nos negaron, pero le aprobaron dos al Panameñismo".

El asunto fue tan serio que hasta la propia Mariela Jiménez no pudo votar a pesar de ser candidata a la secretaría de la Mujer, porque no aparecía habilitada en ninguna mesa. "Es una locura lo que está pasando, pero salgan a votar... que gane los que tienen los votos", expresó la exlegisladora.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Alma Cortés, indicó que es muy lamentable los señalamientos de irregularidades que hacen algunos...siempre habrá quejas, pero en los centros de votación hay "mucha armonía".

