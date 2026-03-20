Joven con tatuaje de “FAMILY” desaparece en el sector Cabra; lo buscan

Panamá- ¡Mírelo bien! Él es Michael Roberto Wright Small, de 19 años, y fue reportado como desaparecido por su familia en el sector de Cabra, ubicado en el corregimiento de Pacora, distrito de Panamá.

El Ministerio Público detalló que la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, Octava Subregional, adelanta la investigación por la presunta comisión de un delito contra la libertad, en la modalidad de persona desaparecida.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas mantiene activas las diligencias investigativas y labores de búsqueda con el objetivo de dar con el paradero del ciudadano y esclarecer los hechos”, agregó la entidad.

Wright Small fue descrito por su familia como un joven de tez trigueña clara, contextura delgada; mide aproximadamente 1.70 metros de estatura; tiene cabello negro con corte bajo, cara alargada, nariz grande, ojos negros redondos y labios delgados. Como seña particular, mantiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la palabra “FAMILY”. Al momento de su desaparición vestía pantalón de tela color negro a media pierna, suéter de manga corta color negro, gorra negra y chancletas color verde.

Si usted tiene información que permita dar con el paradero de Wright Small, puede notificarlo de manera confidencial a los teléfonos 520-1386 o 520-1388, de la Sección de Atención Primaria Octava Subregional, o a la subestación policial más cercana.



