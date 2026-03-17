Sucesos - 17/3/26 - 09:12 AM

Joven de 18 años lucha por su vida tras ser baleado dentro de su casa

De acuerdo con versiones extraoficiales, sujetos armados irrumpieron en la residencia del joven y le dispararon en repetidas ocasiones. Candanedo fue alcanzado por tres impactos de bala en la región del abdomen.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Luchando por su vida, se encuentra un joven identificado como César Candanedo, de 18 años, luego de que fuera baleado en el interior de su propia vivienda, ubicada en el sector de Villa La Paz, corregimiento de Pedregal, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con versiones extraoficiales, sujetos armados irrumpieron en la residencia del joven y le dispararon en repetidas ocasiones. Candanedo fue alcanzado por tres impactos de bala en la región del abdomen.

Tras el ataque, vecinos del sector auxiliaron al joven y lo trasladaron de emergencia al Hospital Regional Rafael Hernández de la ciudad de David, donde permanece recluido desde el sábado pasado. Su estado de salud es reportado como delicado.

Presuntamente, el hecho estaría relacionado con una disputa entre pandillas que operan en el área, por lo que los residentes tienen miedo a explicar qué tiene que ver la víctima en todo esto.

Desde el fin de semana, se han registrado múltiples intercambios de disparos en el lugar. Al parecer, aunque los moradores conocen la identidad de los pistoleros, no se atreven de denunciarlos por miedo a posibles represalias.

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