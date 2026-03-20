Le cayó la ley: joven de 18 preso por homicidio en La Feria

Un joven de 18 años enfrenta proceso tras ser vinculado a la muerte de un hombre en la comunidad de La Feria, en Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón.

El sospechoso fue llevado ante un juez del Sistema Penal Acusatorio (SPA) para iniciar su judicialización por el caso.

El hecho se remonta al 14 de marzo de este año, cuando presuntamente el joven, usando un arma de fuego, realizó varios disparos contra la víctima en esta populosa zona. Ese día perdió la vida Roberto Bennett, de 37 años, dentro de la multifamiliar Lirio No. 5, en medio de un hecho violento que alarmó a los residentes.

Las investigaciones permitieron ubicar al sospechoso el 16 de marzo en una vivienda del corregimiento de Cativá. Allí fue capturado y notificado de que era requerido por un delito contra la vida e integridad personal, quedando a órdenes de las autoridades competentes.

Durante la audiencia de control, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación, ambas admitidas por el Juzgado de Garantías. Además, se ordenó la medida cautelar de detención provisional mientras avanzan las investigaciones por homicidio doloso agravado.

El caso es investigado por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.