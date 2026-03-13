Les cayó la ley a una disque gallera. Había merca y armas...

En medio del bullicio de las apuestas y el alboroto de los gallos, las autoridades sorprendieron una gallera que operaba sin permisos en el sector de Loma Colorada, en la provincia de Chiriquí.

El sitio, que funcionaba de manera clandestina, terminó convertido en escenario de un operativo policial que dejó a más de uno con las manos en alto.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, procedieron a realizar un registro completo dentro de la gallera, donde el panorama cambió de simple pelea de gallos a un asunto más serio.

Durante la inspección, ubicaron cuatro armas de fuego, 48 municiones, varios proveedores, presunta sustancia ilícita y B/. 876.00 en efectivo.

El operativo también terminó con la aprehensión de tres personas, quienes ahora deberán responder ante las autoridades por las irregularidades detectadas durante la intervención.

Las investigaciones continúan para determinar la procedencia de lo encontrado y si hay más personas vinculadas a esta actividad clandestina.