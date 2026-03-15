Llamas consumen camión en Rincón Largo

Panamá- Prácticamente reducido a cenizas y declarado como pérdida total, terminó un camión articulado que estalló en llamas en la Hacienda El Rodeo, ubicada en Rincón Largo de La Peña, distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

Ayer, tras recibir el llamado de emergencia, unidades de la estación 1 de Santiago, de la zona regional de Veraguas, se trasladaron al lugar para sofocar las intensas llamas. Los bomberos lograron extinguir el fuego rápidamente, antes de que se propagara a otros vehículos e inmuebles cercanos, pero el incendio se había esparcido con rapidez, por lo que el camión quedó totalmente quemado.

Las pesquisas relacionadas con este caso serán adelantadas por la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi).

El Cuerpo de Bomberos manifestó su preocupación ante el incremento de incendios de vehículos registrados en distintas avenidas del país, una situación que no solo genera pérdidas materiales, sino que también representa un grave riesgo para la vida de los conductores, pasajeros y ciudadanos que transitan por estas vías. Reiteran que muchos de estos incidentes pueden evitarse con revisiones oportunas y mantenimiento adecuado de las unidades.

De acuerdo con los reportes oficiales, en lo que va del año se han atendido 107 vehículos incendiados, cifra que mantiene en alerta a las unidades de emergencia. Solo en la semana que culmina hoy se registraron 8 siniestros, entre ellos 4 autos tipo sedán, 2 camiones articulados, 1 microbús y 1 vehículo no especificado, lo que refleja la diversidad de casos y la frecuencia con la que se están presentando estos hechos en diferentes puntos del país. Y del viernes hasta hoy domingo, se han registrado 2.

El Cuerpo de Bomberos advierte que muchas de estas emergencias están relacionadas con fallas mecánicas, sobrecalentamiento, instalaciones eléctricas inadecuadas o modificaciones realizadas sin supervisión técnica, factores que pueden provocar incendios repentinos mientras el vehículo está en circulación. Estas situaciones no solo ponen en peligro a los ocupantes del automóvil, sino también a otros conductores, peatones y residentes cercanos al lugar del incidente.

