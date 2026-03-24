Lo cazaron a tiros en “El Vaticano” de Colón

La violencia sigue golpeando fuerte en Colón y la madrugada de este martes dejó otra víctima. El joven Elation Emanuel Burke, de 22 años, fue asesinado en un nuevo hecho de sangre que mantiene en alerta a la población.

El crimen ocurrió en la calle 8 avenida Meléndez, en el sector conocido como “El Vaticano”, donde se escucharon varias detonaciones. Minutos después, el joven fue visto tendido en el pavimento con impactos de bala, ya sin signos vitales.

Al sitio llegaron unidades de la Policía Nacional, quienes confirmaron la muerte y acordonaron el área. La zona, considerada zona roja, quedó bajo fuerte presencia policial mientras iniciaban operativos para ubicar a los responsables.

Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado a la morgue judicial. Funcionarios del Ministerio Público iniciaron la recolección de indicios y pruebas que permitan esclarecer este nuevo homicidio.

En los últimos días, ya suman tres homicidios en Colón, incluyendo casos en La Verbena y otro ocurrido el lunes en la ciudad, cerca de un restaurante a pocos metros de la sede policial.