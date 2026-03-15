Sucesos - 15/3/26 - 04:42 PM

Mar de fondo cobra dos vidas: Fallecen bañistas en playa Juan Hombrón

Los dos bañistas habían sido rescatados por pescadores, luego de que fueran arrastrados por el oleaje mientras se encontraban en la orilla de la playa.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Un hombre de 65 años y una mujer de 45 años, fallecieron por inmersión la tarde de este domingo en la playa Juan Hombrón, en Antón, provincia de Coclé.

Los dos bañistas habían sido rescatados por pescadores, luego de que fueran arrastrados por el oleaje mientras se encontraban en la orilla de la playa. 

Pese a los esfuerzos de los equipos de rescate que llegaron y brindaron los primeros auxilios al hombre de 65 años, este falleció en la playa. Poco después, la mujer de 45 años, que había sido trasladada en un vehículo de la Policía Nacional al centro de salud Materno Infantil de Antón, fue declarada muerta.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), había emitido un aviso de advertencia por oleaje y mar de fondo en el sector del Pacífico a partir del día 14 y hasta el 16 de marzo. Durante este periodo podrían registrarse fuertes rompientes en zonas costeras y corrientes de retorno.

Tras esta tragedia, el Sinaproc reiteró el llamado a la ciudadanía en general a extremar precauciones al ingresar al mar y seguir las recomendaciones de seguridad.


 

Te puede interesar

Mar de fondo cobra dos vidas: Fallecen bañistas en playa Juan Hombrón

Mar de fondo cobra dos vidas: Fallecen bañistas en playa Juan Hombrón

 Marzo 15, 2026
La Yeguada en llamas: Controlan 2 incendios forestales; el tercero está activo

La Yeguada en llamas: Controlan 2 incendios forestales; el tercero está activo

 Marzo 15, 2026
Heroica acción termina en fatalidad: Fallece bañista intentando salvar a mujer

Heroica acción termina en fatalidad: Fallece bañista intentando salvar a mujer

 Marzo 15, 2026
¡Efecto dominó! Aparatoso accidente de 5 vehículos en la vía Domingo Díaz

¡Efecto dominó! Aparatoso accidente de 5 vehículos en la vía Domingo Díaz

 Marzo 15, 2026
Llamas consumen camión en Rincón Largo

Llamas consumen camión en Rincón Largo

 Marzo 15, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa
Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján

Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján
Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber

Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan en Panamá a venezolano vinculado a asesinato del empresario en Chitré

Capturan en Panamá a venezolano vinculado a asesinato del empresario en Chitré