Mar de fondo cobra dos vidas: Fallecen bañistas en playa Juan Hombrón

Panamá- Un hombre de 65 años y una mujer de 45 años, fallecieron por inmersión la tarde de este domingo en la playa Juan Hombrón, en Antón, provincia de Coclé.

Los dos bañistas habían sido rescatados por pescadores, luego de que fueran arrastrados por el oleaje mientras se encontraban en la orilla de la playa.

Pese a los esfuerzos de los equipos de rescate que llegaron y brindaron los primeros auxilios al hombre de 65 años, este falleció en la playa. Poco después, la mujer de 45 años, que había sido trasladada en un vehículo de la Policía Nacional al centro de salud Materno Infantil de Antón, fue declarada muerta.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), había emitido un aviso de advertencia por oleaje y mar de fondo en el sector del Pacífico a partir del día 14 y hasta el 16 de marzo. Durante este periodo podrían registrarse fuertes rompientes en zonas costeras y corrientes de retorno.

Tras esta tragedia, el Sinaproc reiteró el llamado a la ciudadanía en general a extremar precauciones al ingresar al mar y seguir las recomendaciones de seguridad.



