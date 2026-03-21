Sucesos - 21/3/26 - 08:31 AM

Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo

En marzo, tres mujeres han sido asesinadas en hechos de sicariato en distintos puntos de la capital

 

Por: Redacción / Crítica / Fotos: Alexander Santamaría -

Dos mujeres fueron asesinadas la noche de este viernes en la vía que conecta el sector de Chivo Chivo con Guna Nega, en el área de Santa Librada, corregimiento de Corregimiento Omar Torrijos.

De acuerdo con la información preliminar, una de las víctimas quedó tendida en el medio de la calle, mientras que la otra fue ubicada de cabeza en una cuneta a un costado de la vía. 

Las autoridades llegaron al sitio para acordonar la zona y realizar el levantamiento de los cuerpos, mientras se iniciaban las primeras investigaciones para determinar cómo ocurrió el hecho y quiénes están detrás de este doble homicidio.

Hasta el momento no hay detenidos ni un móvil confirmado del crimen.

En marzo, tres mujeres han sido asesinados en hechos de sicariato en distintos puntos de la capital 

 
 
 
 

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