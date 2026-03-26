Múltiples disparos en el pecho y espalda: así asesinaron a joven en Santa Ana

Panamá-La tensa calma que reina siempre en el barrio de Santa Ana se vio interrumpida la noche de ayer por las detonaciones de un arma de fuego cerca de las 9:00 p. m. que acabaron con la vida de Carlos Antonio Quiroz Calvo, de 23 años.

La noche transcurría como de costumbre, entre risas y conversaciones de los residentes. De pronto, en el Condominio Plaza Amador, eso cambió cuando se escucharon los disparos. La gente corrió: primero a protegerse y después a investigar qué había pasado. La Policía Nacional ya había sido alertada por la novedad que puso fin a una tranquila noche.

Al llegar, los uniformados ubicaron a un hombre joven tendido sobre uno de los pasillos del condominio, empapado en sangre y con orificios visibles de impactos de bala.

Los agentes alzaron al joven y lo llevaron hasta la patrulla en la que habían llegado para trasladarlo de urgencia al Hospital Santo Tomás.

Lamentablemente, a los pocos minutos del ataque armado, el joven fue declarado muerto por los galenos de turno. Su anatomía presentaba múltiples impactos en el pecho, la espalda y ambos brazos.