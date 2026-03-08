No era una casa… era una empacadora de droga en Colón ¡Otro nivel!

Diómedes Sánchez S

Un fuerte golpe al narcotráfico se dio la noche del sábado 7 de marzo, cuando las autoridades detectaron una empacadora de droga en Colón dentro de una vivienda ubicada en la comunidad de Puerto Real, corregimiento de Puerto Pilón.

El hallazgo se dio durante un allanamiento sorpresa realizado por la Procuraduría General de la Nación con el apoyo de la Policía Nacional.

En la residencia se encontraron mil 192 paquetes de droga, además de tres armas de fuego tipo pistola y un camión con doble fondo, presuntamente utilizado para transportar los estupefacientes sin levantar sospechas.

Durante la revisión del inmueble, los agentes también detectaron un piso falso que ocultaba un depósito usado para guardar la sustancia ilícita, lo que hace presumir que el lugar funcionaba como centro de almacenamiento y preparación del cargamento.

La Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional ubicó además seis empacadoras al vacío utilizadas para sellar la droga, junto con una pesa industrial empleada para el pesaje del producto antes de su distribución.

En el sitio fueron detenidas tres personas, quienes se encontraban dentro de la vivienda al momento del operativo. También se decomisaron varios celulares y otros equipos tecnológicos que ahora serán analizados por los investigadores.

Los tres ciudadanos quedaron a órdenes del Ministerio Público, entidad que iniciará el proceso de judicialización correspondiente por este caso de narcotráfico.