No resistió: fallece segundo involucrado en colisión en El Empalme

Panamá- Una segunda persona involucrada en la colisión entre un sedán gris y un busito tipo panel azul, ocurrida la mañana del domingo en el sector de Finca 13, ubicado en el corregimiento de El Empalme, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, falleció.

La primera víctima murió en la escena del accidente, mientras que la otra fue declarada muerta en el Hospital Regional Rafael Hernández, de David (Chiriquí), a donde había sido transferida luego de ser estabilizada en el Hospital Raúl Dávila Mena (Changuinola).

Según el reporte, el sedán invadió el carril contrario frente a la Farmacia San José, en un punto donde la vía presenta una ligera curvatura, y colisionó de frente contra el panel de la distribuidora Quilotran S.A.

Tres personas habían sobrevivido al brutal accidente de tránsito, pero una de ellas no logró superar el estado crítico y falleció.



