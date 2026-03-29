Sedán invade carril y provoca tragedia en El Empalme

Panamá- Una persona murió y otras tres resultaron heridas tras una colisión frontal entre un sedán gris y un busito tipo panel azul, ocurrida la mañana de este domingo en el sector de Finca 13, ubicado en el corregimiento de El Empalme, provincia de Bocas del Toro.

Según testigos, el sedán invadió el carril contrario frente a la Farmacia San José, en un punto donde la vía presenta una ligera curvatura, y colisionó de frente contra el panel de la distribuidora Quilotran S.A.

Tres personas fueron rescatadas con vida por unidades del Cuerpo de Bomberos y trasladadas al Hospital Raúl Dávila Mena por personal paramédico del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (Samer) y la Caja de Seguro Social (CSS), pero una cuarta falleció en el lugar.

La vía se mantuvo cerrada mientras el cadáver era extraído del vehículo y los peritos de Accidentología del Ministerio Público efectuaban las diligencias correspondientes al caso.

Una vez concluyó el levantamiento del cadáver, la vía fue reabierta, mientras residentes del lugar se preguntaban por las causas del accidente.

Por otra parte, otra persona también murió en horas de la mañana de hoy en una triple colisión que tuvo lugar en el corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

Según testigos 3 vehículos se vieron involucrados, uno de ellos terminó volcado en una hondonada que se ubica en la orilla de la vía.

Unidades del Cuerpo de Bombero, policías y paramédicos se presentaron a la escena para socorrer a los involucrados en el hecho de tránsito