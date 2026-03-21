Ordenan arresto domiciliario para adulto mayor investigado por abuso sexual

En una audiencia de imputación celebrada la tarde de este sábado, un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Santiago dictó la medida de arresto domiciliario por un periodo de seis meses contra un ciudadano de 67 años. Al hombre se le investiga por la presunta comisión del delito contra la libertad e integridad sexual (abuso sexual) en perjuicio de una menor de edad.

Detalles de la fase investigativa

El abogado defensor, Ángel Gómez, explicó que la decisión judicial se fundamentó en que el proceso se encuentra en una etapa incipiente. Con apenas un día y medio de haber iniciado la fase investigativa, el Ministerio Público aún tiene múltiples diligencias pendientes para esclarecer los hechos.

Según el jurista, no hubo objeción por parte de los intervinientes para la aplicación de esta medida cautelar, debido a que todavía existen cabos sueltos en el expediente. Gómez subrayó que su representado niega los cargos y sostiene que, hasta el momento, no se ha presentado prueba contundente que demuestre su responsabilidad penal.

Obstaculización a la labor periodística

Durante la cobertura de la diligencia en el Órgano Judicial, familiares del imputado intentaron impedir la labor de la prensa. Pese a los intentos de restringir el flujo de información, este medio reafirma su compromiso con el periodismo responsable y la búsqueda de la verdad, basándose siempre en fuentes oficiales.

El arresto domiciliario se mantendrá vigente mientras las autoridades judiciales agotan el plazo de seis meses otorgado para la investigación, tiempo en el cual el Ministerio Público deberá recabar las evidencias necesarias para el futuro juicio.