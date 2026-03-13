Pareja es capturada en autobús con cuatro paquetes de droga en Chepo

Panamá- Tres personas fueron aprehendidas por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en dos acciones antidrogas adelantadas en los distritos de Chepo y Changuinola.

En el caso de Chepo, en Panamá Este, fueron aprehendidos un hombre y una mujer en el Puesto de Control de Chepo, cuando transportaban cuatro paquetes rectangulares forrados con cinta adhesiva. Se detalló que la pareja iba a bordo de un autobús de la ruta Panamá-Darién cuando fueron perfilados por las unidades antinarcóticas de la Tercera Brigada Panamá Este. Al revisarles la mochila que llevaban, les ubicaron la sustancia ilícita, por lo que fueron bajados del colectivo.

En tanto, en Puente Blanco, corregimiento de Guabito, Changuinola, provincia de Bocas del Toro, unidades del GRIM de la Cuarta Brigada Occidental del Senafront lograron la captura de un ciudadano que llevaba casi dos docenas de envoltorios con presunta sustancia ilícita, por lo que se presume que se dedicaba al microtráfico en la zona.

En ambos casos, los retenidos fueron conducidos y puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas para la judicialización de los casos en su contra, mientras las autoridades continúan con los operativos de control en las principales rutas del país.